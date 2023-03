Gf Vip, Andrea Maestrelli per la vittoria "vota" Micol Incorvaia: «Sei quella che è riuscita ad adattarsi meglio qui dentro»

di Redazione web

Manca poco ormai al termine di questa lunga edizione del GfVip: la finale è, infatti, fissata per lunedì 3 aprile. I concorrenti che sono rimasti all'interno della casa cominciano, quindi, a tirare le somme dei propri percorsi e si guardano indietro per capire che traccia hanno lasciato nel reality. Nelle scorse ore, Andrea Maestrelli si è complimentato con Micol Incorvaia per ciò che ha mostrato al Grande Fratello.

Gf Vip, Milena Miconi e le belle parole a Nikita Pelizon: «L'ho sempre apprezzato»

Antonella Fiordelisi, figuraccia social: una fan si tatua il suo nome e lei ricondivide, ma è un fake. Derisa dai follower

Gf Vip, Milena Miconi e la rivelazione sul rapporto col marito: ecco cosa ha raccontato

Le parole di Andrea Maestrelli a Micol Incorvaia

Andrea Maestrelli e Micol Incorvaia si sono ritrovati a tarda notte a parlare dei rispettivi percorsi. L'ex calciatore ha confessato alla gieffina: «Secondo me qui dentro, sei quella che ha saputo ambientarsi meglio di tutti. Ti vedo sempre serena e mai preoccupata». Micol ha quindi risposto: «È vero, mi sento molto bene e mi vivo il presente cercando di non pensare troppo a ciò che mi spetta o a come sarà una volta usciti». Micol Incorvaia è molto amata dal pubblico che, infatti, l'ha votata perché riuscisse ad andare in finale.

Il sostegno di Clizia Incorvaia

Micol Incorvaia, oltre ad essere supportata dal pubblico è anche appoggiata dalla sorella maggiore Clizia Incorvaia che spesso, su Instagram, posta foto commentando le puntate del GfVip o ciò che fa la sorella.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA