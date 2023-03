Gf Vip, Giaele De Donà preoccupata: «Spero che mio marito Brad sia fuori ad aspettarmi»

di Redazione web

All'interno della casa del GfVip, i concorrenti cominciano a pensare a come saranno le loro vite una volta usciti dal reality show e si chiedono se, nonostante i sei mesi di lontananza dalle proprie famiglie e dai propri cari, sia tutto uguale. Nelle ore scorse, Giaele De Donà si è confessata con Alberto De Pisis sulle proprie sensazioni in merito al marito Brad.

I pensieri di Giaele De Donà

Giaele De Donà è una delle tre finaliste di questa edizione del GfVip ed è una delle concorrenti più longeve all'interno del programma: la modella è, infatti, entrata in casa sei mesi fa. Proprio per la sua lunga permanenza nel reality, si è spesso chiesta se il suo rapporto con il marito Brad fosse ancora integro. Giaele si è confidata con l'amico Alberto De Pisis: «Secondo te si farà trovare quando esco? Io vorrei che vivesse con me il momento della finale». Giaele è così pensierosa perché in tutti questi mesi Brad non è mai andato a trovare la moglie in casa.

Il percorso di Giaele De Donà

Giaele De Donà si è fatta conoscere piano piano dal pubblico a casa che ha imparato ad apprezzare la sua gentilezza e pacatezza senza dare per scontate le sue opinioni. Insieme a lei in finale ci sono anche Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Le tre gieffine sono diventate molto amiche.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 19:44

