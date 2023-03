GfVip, Edoardo Donnamaria attaccato sui social: l'hashtag #EdoBau diventa virale. E lui risponde così

di Redazione web

Non smette di far parlare di sé la coppia più discussa del Gf Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I Donnalisi, ora entrambi fuori dal reality, sono al centro dell'attenzione sui social e il loro futuro della coppia continua ad essere oggetto di discussione tra i vari canali social, scatenando ancora rumors.

Michelle Hunziker: «Sesso da ex con Eros Ramazzotti? Ogni tanto sì». La battuta infiamma i fan

Diletta Leotta incinta, l'annuncio (in lacrime) scatena gli hater: «Come fate a fare figli se vi conoscete da soli 5 mesi?»

Cosa è successo

Nelle ultime i fan hanno notato una dinamica piuttosto bizzarra su Twitter. A quanto pare, un hashtag contro Edoardo Donnamaria è diventato virale. Tutto sarebbe partito da un gesto di Donnamaria che ha ricordato come quando erano entrambi in casa, lui fosse stato definito "cagnolino" perchè spesso sottomesso alla showgirl napoletana. Ed ecco che l’hashtag che sta spopolando su Twitter è proprio #EdoBau.

La scelta

Alcuni utenti hanno notato che Edoardo Donnamaria ha rimosso dai propri follower di Twitter Micol Incorvaia, sua grande amica nonchè compagna di avventura al Gf Vip. I due avevano avuto un piccolo trascorso sentimentale che non è mai stato digerito da Antonella Fiordelisi. Il giovane si era dimostrato piuttosto fermo nella sua posizione, dichiarando a più riprese di non voler rinunciare a quell'amicizia. Ma ora ecco che sembra tutto cambiato: il nome di Micol Incorvaia è sparito dai suoi “seguaci” e sui social ed ecco che sui social è scoppiato il caso con tanto di hashtag.

La risposta di Edoardo

Questa scelta di Edoardo Donnamaria ha attirato le critiche perchè in molti pensano che sia stato costretto da Antonella Fiordelisi. Dunque, il giovane sarebbe tornato ad “obbedire” alla sua fidanzata in maniera troppo accondiscendente, tanto da ritrovarsi l’hashtag #EdoBau. Ma Edoardo Donnamaria ha prontamente risposto all’ondata di critiche con un video altrettanto ironico. Nella clip in questione è immerso in piscina e si lascia andare ad un “gestaccio” con tanto di didascalia che recita : «Uof uof #Donnamania», scatenando ilarità tra gli utenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA