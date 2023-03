Gf Vip, Milena Miconi e la rivelazione sul rapporto col marito: ecco cosa ha raccontato

di Redazione web

Ad un passo dalla finale del Gf Vip, Milena Miconi si apre raccontando i rapporto con il marito Mauro. Quello tra l’attrice e il marito è un amore importante coronato prima dalla nascita di Sofia e Agnese e poi dal matrimonio. Miconi ha spesso parlato di questo legame, raccontando di essere rimasta incinta della prima figli poco tempo dopo l’inizio della relazione. E, al contempo, non ha mai nascosto di aver attraversato anche dei momenti complicati e di averli superati grazie alla pazienza del marito. «Qual è la cosa che ti ha colpita subito di lui?» chiede Nikita Pelizon a Milena Miconi e lei: «La sua positività».

Il racconto

In attesa di poterlo rivedere e riabbracciare, Milena racconta a Nikita cosa l’ha colpita principalmente del marito: «Lui vede sempre e solo il lato positivo delle cose. Riesce sempre a vedere la parte positiva e a mollare il resto. Lui è quello che ha sempre detto ‘non ti preoccupare ce la faremo. Non ti preoccupare si supera’. Quando capita a lui di avere un momento di crisi mi sento spiazzata perchè non sono come lui», ammette.

La sofferenza

«Io poi ho un brutto rapporto con il dolore delle persone che amo. Mi viene rabbia perchè non so cosa dire per farli stare meglio. Mauro ha un fratello più piccolo di due anni, ma hanno un rapporto molto stretto. Si amano follemente e si è sempre sentito responsabile nei confronti del fratello quasi come se avesse preso il ruolo del papà che non c’era più. La mamma è sempre stata una donna fortissima. Era la donna che non faceva mai vedere i problemi e credo che questa forza i due fratelli l’abbiano presa da lei».

