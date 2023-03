Gf Vip, Milena Miconi e le belle parole a Nikita Pelizon: «L'ho sempre apprezzato»

di Redazione web

Milena Miconi e Nikita Pelizon hanno stretto un bel rapporto d'amicizia all'interno della casa del GfVip. Le due coinquiline si confrontano spesso su varie tematiche e quando una di loro ha un momento di sconforto, ecco che l'altra c'è sempre per una buona parola e un sorriso. Nelle scorse ore, Milena si è complimentata con Nikita per il suo lungo percorso all'interno della casa, percorso che non è stato per nulla semplice dato che la modella è spesso stata presa di mira dagli altri gieffini.

Le parole di Milena a Nikita

Durante una chiacchierata a cuore aperto, Milena Miconi e Nikita Pelizon si sono confrontate sui rispettivi percorsi all'interno della casa del GfVip. La modella ha confidato all'amica: «Quando sono entrata qui dentro il mio obiettivo era quello di fare conoscere la vera Nikita, la mia persona senza filtri o stratagemmi. Spero di esserci riuscita». Milena ha quindi risposto: «Io credo proprio che il pubblico abbia capito chi sei e apprezzi molto i tuoi comportamenti. Non c’è bisogno di screditare qualcun altro per essere migliori. Io ho sempre apprezzato questo tuo modo di fare gentile, pacato». Nikita, per il suo modo di essere, è stata spesso isolata dagli altri concorrenti che, forse, non sono riusciti a capirla fino in fondo.

I finalisti del GfVip

Il Grande Fratello Vip sta per terminare: dopo quasi sette mesi di permanenza all'interno della casa, lunedì 3 aprile verrà proclamato il vincitore. Al momento, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà hanno già strappato il pass per la finale.

