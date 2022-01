GF Vip, si sfiora la rissa tra Alex Belli e Aldo Montano: «Sei ridicolo e di basso livello». Momenti di forte tensione durante la diretta di venerdì sera, ma questa volta non è nella casa, ma all'interno dello studio.

Al rientro dalla pausa pubblicitaria Alfonso Signorini ha fatto inquadrare una sedia vuota, quella di Alex Belli, all'interno dello studio del Grande Fratello Vip e con finta ingenuità ha chiesto ad Aldo Montano: «Che fine ha fatto Alex? Dov'è andato? Cosa è successo durante la pubblicità, è vero che vi stavate per picchiare?».

Il campione prova a minimizzare: «Ma niente, fa il provocatore di basso livello. Con me casca malissimo. Siamo contro la violenza, spero che un calcio nel sedere glielo dia la moglie». Ma le cose sembrano più serie del previsto tanto che la Grimaldi ha ammesso di essersi dovuta mettere in mezzo per dividerli.

«Ormai è una diatriba atavica con Aldo che mi provoca - sottolinea Alex rientrando in studio - Sappiamo tutti quello che sei. Sai solo alzare le mani». «Ma chi ti ha provocato? - ribatte Montano - Ti sei alzato di tua spontanea volontà. Sei un ometto, sei ridicolo, mi hai messo il dito in faccia»

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 07:59

