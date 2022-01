GF Vip, Alex Belli contro Delia: «È inutile che fai Santa Maria Goretti». La Duran ha finalmente ottenuto l'attesissimo faccia a faccia con il marito, ma l'esito non è stato quello sperato dalla modella venezuelana. Ancora una volta l'attore mette davanti Soleil al loro rapporto.

Nuovo ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì 21 gennaio. L'attore ha incontrato la moglie per rassicurarla del loro rapporto, ma la discussione prende tutta un'altra piega.

Delia è super agguerrita e mentre Alex continua a sottolineare che il loro è un amore libero, Delia chiede il rispetto che non ha visto da quando è entrato al Grande Fratello: «Cosa vuoi fare nella tua vita? Invece di proteggere il nostro amore continui a scrivere. Perché metti questi hashtag? Io sto difendendo i nostri tre anni meravigliosi, mi sto per togliere questo cavolo di anello e lo sto buttando via. Perchè non ti sottrai?»

«Non ti hanno fatto vedere il post che ho fatto su di te - risponde Alex - Il nostro amore è un’altra cosa, è totalitario, è incredibile. Io ti ho scelto quando sono uscito, è inutile che fai santa Maria Goretti perché quello che ho raccontato di Delia non è quello che vuoi far trasparire!. Io ho un'amicizia con Sole, ed è un'altra cosa. La versione dei fatti che devi dare te è la verità. L’amore è libertà, i post che io ho fatto sono di amicizia, non vanno a mirare il nostro amore. So che sono state immagini forti, ma noi siamo altro, è un rapporto libero»

