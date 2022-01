GF Vip, Soleil attacca Manila: «Stavo male e tu non c'eri». Lulù sbotta: «Sei falsa»

GF Vip, Soleil attacca Manila: «Stavo male e tu non c'eri», interviene Lulù: «Sei falsa». La trentaseiesima puntata è tutta "Soleilcentrica", a farne le spese è l'amicizia che c'era con l'ex Miss Italia e che ormai sembra giunta al capolinea.

L'arrivo di Delia nella casa del Grande fratello Vip ha creato una frattura grandissima soprattutto tra Soleil e Manila. L'ex Miss Italia si è particolarmente avvicinata alla moglie di Alex Belli e l'influencer non l'ha presa bene per niente.

«Io sono stata ferita dal fatto che in un momento in cui io sono stata male - spiega in diretta Soleil - Manila è stata vicino a Delia e non a me. Ha dato corda a un gruppetto di persone che non vedono l'ora di dare corda per buttarmi fango. Io stavo male e tu non ci sei stata».

«Soleil voglio che sia sincera - ribatte Manila io l'ho cercata. Io non sono una ragazzina ma una donna, i principi dell'amicizia sono quelli di fare muro quando vieni attaccata. L'amicizia si dimostra anche dopo quattro mesi. Io mi sto isolando nella mia stanza e in quella stanza c'è Delia che mi chiede come sto, ci parlo».

In difesa di Manila arriva Katia: «Non c'è nessuna frattura, mi dispiace che se la prenda con Manila perchè non è il caso. Manila con me non ho nulla da chiarire». Interviene a gamba tesa Lulù su sollecitazione di Alfonso Signorini: «Soleil è una falsa. Manila non ha fatto nulla di male, ha solo accolto una persona che sta soffrendo, e da donna ha fatto bene ad accoglierla. Sophie è da settembre che viene insultata da Soleil, Soleil si è avvicinata a lei solo perchè era da sola»

