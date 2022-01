GF Vip, Delia prova a umiliare Soleil: «Cercami su Wikipedia», ma la pagina non esiste. Durante la puntata di venerdì le due donne non sono riuscite a tener a freno la lingua, e si sono lanciate continue stoccate, tutta "colpa" della poca chiarezza di Alex Belli.

Continua la guerra tra Delia Duran e Soleil Sorge, che anche durante la diretta di venerdì 21 gennaio 2022, si sono affrontate in una ennesima lite. Delia prova ad umiliare SOleil asserendo di essere nella casa in qualità di Delia Duran e non come moglie di Alex Belli.

Ma la parte più divertente è quando la duran invita Soleil ad andare su Wikipedia a controllare il suo curriculum, ma facendo una veloce ricerca non c'è nessun riferimento a lei, ma solo voci correlate proprio al marito Alex Belli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 23:57

