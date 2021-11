GF Vip, Bortuzzo e Lulù: il papà di Manuel nell'occhio del ciclione per quel post che non è piaciuto ai fan

Il rapporto complicato tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip fa discutere tantissimo anche fuori. Ma a finire nell’occhio del ciclone è il papà del nuotatore, che ha ricondiviso una storia che sembra sbeffeggiare la principessa etiope. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

