Gf Vip, Jessica stuzzica Barù con un massaggio: cosa gli chiede di non fare

Un massaggio hot promesso a Jessica: succederà al GF Vip e a farglielo sarà Barù. Mentre ne parlavano i due si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto in cui la princess ha chiesto chiaramente al coinquilino di non fare una cosa. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Soleil e Manila mettono in imbarazzo Jessica: prima il seno e poi il dubbio su chi la possa sposare

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA