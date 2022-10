Gf Vip, «Giaele De Donà è bisex ma si vergogna a dirlo»: la rivelazione del fratello

Da quando Giaele De Donà è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip il gossip non si è mai placato. E, dopo il lungo parlare del suo amore libero, adesso una nuova rivelazione è pronta a sconvolgere gli equilibri del reality show più amato d'Italia. Giaele, infatti, sarebbe bisex.

La rivelazione

Nonostante ancora si discuta molto sulle dichiarazioni di Giaele De Donà riguardo al presunto matrimonio aperto con l'imprenditore statunitense Bradford Beck, suo fratello ha rivelato uno scoop pronto a infiammare il gossip. Giaele, infatti, non ha mai confessato ai suoi genitori di essere bisessuale e di vivere il suo matrimonio come coppia aperta. Per questo motivo prima di entrare all'interno del loft di Cinecittà, Giaele, avrebbe avuto una crisi di panico. A confermare questa versione è il fratello di Giaele De Donà, sulle pagine di FanPage.

«Ha avuto paura»

«Arrivata ad un passo dal Grande Fratello Vip ha avuto paura, anzi era terrorizzata - ha svelato il fratello Matthias -. Qualche giorno prima di entrare nella Casa mi ha chiamato disperata, stava male. Non voleva rivelare la storia del matrimonio libero, perché sapeva che si sarebbe attirata una bella fetta di pubblico contro. Non tutti nella nostra famiglia ne erano al corrente. Mio nonno, ad esempio, lo ha scoperto solo grazie al programma. Giaele teme molto il giudizio delle persone, la loro mentalità, ha paura che questo possa compromettere la sua carriera in futuro. Sul matrimonio aperto io non sono per niente d’accordo. Sostengo mia sorella in tutto quello che fa, ma personalmente non credo in questo tipo di amore non convenzionale, non mi piace. Non nascondo che ci siamo scontrati tante volte. Anche mio padre è un tipo più tradizionale». Ma non finisce qui. Il fratello di Giaele De Donà spiega anche quanto il suo essere bisessuale la faccia soffrire.

Motivo di vergogna

«Anche il fatto di essere bisessuale per lei è motivo di vergogna - spiega Matthias -. Teme molto il giudizio della nostra famiglia, ma su questo abbiamo combattuto insieme. Ci siamo scambiati confessioni molto intime e profonde». Che questo nuovo capitolo sulla sessualità di Giaele sia il prossimo argomento analizzato in studio da Alfonso Signorini? Sicuramente il fratello di Giaele De Donà ha lanciato uno scoop bomba accendendo la curiosità degli italiani...

