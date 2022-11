Nella casa del Grande Fratello Vip sono stati scoperti alcuni casi di Covid-19. La situazione è ancora in costante monitoraggio e questa sera durante la diretta di lunedì 14 novembre, che seguiremo su Leggo.it, Alfonso Signorini aggiornerà il pubblico sulla situazione di Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

Gf Vip, quattro casi di Covid nella Casa: «Televoto annullato». Ecco chi sono

GF Vip, diretta 14 novembre: Casi Covid nella Casa «Contagiati in collegamento». Sorpresa per i due Edoardo (Credits uff.st. Mediaset)

GF Vip, anticipazioni

La situazione Covid-19 nella casa del Grande Fratello Vip è ancora in costante monitoraggio. I contagiati, individuati e isolati immediatamente, sono tutti in buone condizioni e, per questo, saranno in collegamento con la trasmissione dai luoghi in cui sono in quarantena. Il televoto di questa settimana, lo ricordiamo, è stato annullato.

Nel loft di Cinecittà, intanto, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono sempre più vicini: l’attrazione è palese e i due si sono scambiati anche dei baci. Per un amore che viene un altro che va? Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria vivono, infatti, un periodo di crisi.

Sorprese in arrivo per Edoardo Tavassi che incontrerà la sorella Guendalina e per Edoardo Donnamaria che avrà modo di parlare con l’amico Paolo Ciavarro.

