Gf Vip, Alex Belli-Soleil bacio hot. Poi lui confessa: «Lascio la casa» e volano parole pesanti

Alex Belli si ritirerà dalla casa del Grande Fratello Vip. L'attore ha confessato tutto alla sua speciale amica Soleil, con cui in questi mesi è nato un rapporto molto intimo e confidenziale. Soleil però pare non l'abbia presa affatto bene e si sarebbe lasciata andare anche a parole pesanti ma solo dopo un lungo bacio appassionato.

Nel corso della prossima serata Signorini darà la possibilità ai concorrenti che lo desiderano di abbandonare il reality, che ha subito un prolungamento fino a Marzo. Proprio perché non tutti potrebbero accettare tanti mesi di reclusione questa finestra consentirà a chi lo vorrà di uscire senza penale e sembra che oltre a Bortuzzo e Montano anche Belli potrebbe essere tra gli uscenti.

Soleil e Alex si sono scambiati un bacio appassionato dentro la casa, bacio che però potrebbe avere il sapore dell'addio da parte di Alex che ha comunicato la sua scelta all'amica. I due hanno duramente litigato per questa scelta, la Sorge lo ha definito falso, lo ha accusato di non essere stato chiaro con lei sulla sua scelta e in tutta risposta Belli ha detto: «Cerca di comprendere le mie priorità che non sono stare qua dentro, io ce li ho i problemi! Pensi che io sia felice ad uscire di qui? Pensi che io stia bene a non vederti? Ho dei problemi baby, non sto giocando con nessuno». Tra i due i toni si sono accesi fino a quando Alex non ha urlato contro l'influencer che però ha replicato duramente: «Le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie ed alla tua vita, addio motherf*cker».

Alla fine Belli ha anche aggiunto: «Tu cosa c*zzo c’hai dentro il tuo cuore che tutti pensano che sei una s*ronza? Fai vedere la s*ronza che sei sempre, tira fuori la s*ronzaggine che hai dentro anche con le persone che ti vogliono bene, io ti ho fatto vedere quello che sono, tu hai fatto vedere quello che sei? Sei solo una s*ronza! Sei una bambina con un cuore pazzesco ma fai vedere solo che sei una s*ronza», parole dure a ui Soleil ha risposto dandogli del falso.

