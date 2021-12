di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip, diretta ventisettesima puntata: Belli a confronto con Delia. Ecco tutti i vip che lasceranno la casa. L’attore che nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non ricevuto nessun videomessaggio dalla famiglia, potrà avere questa sera un colloquio chiarificatore con la moglie, che coe sepre seguiremo minuto per minuto su Leggo.it.

È giunto il momento tanto atteso, quello della resa dei conti vis a vis tra Alex Belli e Delia Duran durante la puntata di lunedì 10 dicembre del Grande Fratello Vip.

Stasera i concorrenti comunicheranno la decisione in merito al loro futuro: qualcuno di loro deciderà di abbandonare il gioco? Tra i nomi quasi certi dovrebbero esserci: Katia Ricciarelli, Aldo Montano e Manila Nazzaro. Manuel Bortuzzo ancora in forse.

Quest'ultimo e Lulù Selassié sono di nuovo vicini. Vivono momenti di grande affetto e sembrano molto affiatati, avvicinamento che potrebbe ritardare la sua uscita, forse a dopo le feste natalizie?.

In nomination: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Quale sarà il verdetto del televoto?

