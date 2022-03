Gf Vip, Antonio Medugno e l’attacco di Alex Belli. La risposta social: «Chissà con chi sei ora...»

Antonio Medugno, uscito dal Grande Fratello Vip, risponde alla provocazione social di qualche giorno fa da parte di Alex Belli, che l’aveva accusato di essere troppo vicino alla moglie Delia Duran, reclusa con lui nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Antonio Medugno (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Gf Vip, Antonio Medugno e la risposta social ad Alex Belli

Dal suo account Twitter Alex Belli era stato abbastanza diretto nel suo messaggio ad Antonio Medugno, allora ancora recluso nella casa del Grande Fratello Vip e secondo l'attore troppo vicino alla moglie Delia Duran: «CARO TIKTOKIO – aveva scritto Alex sul social - sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio. Ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare. Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontro mai con la mia».

Antonio Medugno, Sophie Codegoni e Davide Silvestri (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Il popolo social si era già in verità in gran parte schierato dalla parte di Antonio che, una volta eliminato dalla casa, ha deciso comunque di rispondere, anche lui senza usare mezzi termini, all’attacco di Belli: «La tua donna – si legge su Twitter - solo quando ti fa comodo... Chissà senza la tua donna con chi sei ora».

