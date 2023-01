Gf Vip, la dichiarazione d'amore di Alberto De Pisis a Edoardo: Donnamaria senza parole. Cosa ha rivelato

Dopo la rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la coppia più in vista della casa del Grande Fratello Vip 7, spunta un dettaglio riguardante Alberto De Pisis.

Cosa è successo

Quest’ultimo negli ultimi giorni si è molto avvicinato a Donnamaria, arrivando addirittura a fargli una sorta di dichiarazione d’amore, confessando di avere una cotta per lui. Interessante è stata la reazione di Edoardo ma anche quella di Antonella, che della cosa ha parlato con Dana Saber.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 09:13

