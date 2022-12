Gf Vip, Antonino Spinalbese lascia la Casa: «Deve sottoporsi ad accertamenti medici». Come sta l'ex di Belen

L'ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, concorrente del Grande Fratello Vip, è uscito dalla Casa anche se temporaneamente: l'annuncio è apparso sulle pagine ufficiali del reality show targato Mediaset.

Gf Vip, Spinalbese fuori dalla Casa

«Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici», si legge nella nota ufficiale su Spinalbese, tra i protagonisti del cast scelto dagli autori per l'attuale edizione. Apprensione da parte dei fan che, in questi minuti, si stanno confrontando sui social per capire le condizioni del concorrente. Antonino Spinalbese, dunque, è attualmente fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 31, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 17:50

