«Guendalina Tavassi è una mign**ta», l'attacco di Micol Incorvaia alla sorella di Edoardo la notte di Capodanno al Gf Vip. Cosa è successo

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia non hanno brindato al nuovo anno col sorriso. La festa di Capodanno all'interno della Casa del Grande Fratello Vip ha portato diversi probelmi tra gli inquilini, a catturare l'attenzione però gli Incorvassi e una frase che Edoardo ha detto e che sicuramente non è passata inosservata ai teelspettatori del reality show di Canale 5.

Cosa è successo

Il clima tra Micol ed Edoardo si è fatto teso e i due non riescono più ad andare d'accordo, finché la sorella di Micol Incorvaia gli ha riferito lapidaria: «Non ti riconosco più». Il problema tra i due è nato per una battuta infelice fatta dal fratello di Guendalina Tavassi circa il modo di vestirsi di Micol, battuta che la ragazza non ha digerito: «Mi è passata proprio la voglia. Non è la battuta, sono miliardi di battute tutte insieme. Mi ha rovinato sia il Natale che il Capodanno», ha riferito la gieffina trale lacrime a Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Luca Onestini.

Poi, finalmente il confronto decisivo tra la coppia che non è andato per il verso giusto: Edoardo ha accusato Micol di aver detto cose spiacevoli sulla sorella Guendalina: «Te mi hai detto che mia sorella è una mi***tta». In tutta risposta Micol lo ha accusato di dire falsità: «Ma cosa dici?Ti sei bevuto il cervello, giuro che non ti riconosco più». E allora Edoardo continua spiegando il senso della sua frase: «Faccio come fai te, stai insinuando che sto con una che mi fa schifo».

E:“Te mi hai detto che mi hai detto che mia sorella è una mignotta”

M:“Ma cosa dici?Ti sei bevuto il cervello,giuro che non ti riconosco più”

E:“Faccio come fai te,stai insinuando che sto con una che mi fa schifo”

M“Lo so che lo dici ironicamente”

