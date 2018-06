Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – “Non avrei mai pensato di partecipare ad un reality”. A parlare l’ex recluso nella casa delVipi. Con l’ingresso nel programma condotto da Barbara D’Urso Matteo ha chiarato la sua posizione cone in più ha trovato l’amore con la coinquilina Alessia Prete: "Ma i social mi hanno massacrato – ha spiegato a “Gente” - dopo quanto ha fatto la mia ex in Honduras: volevo chiarire la mia posizione e da lì mi si è aperto un mondo".Appena la d’Urso gli ha proposto la partecipazione non ci ha pensato su: “Quando Barbara D’Urso mi ha proposto il GF ci ho pensato tanto, l’ho accettato proprio per il bisogno di fare una nuova esperienza. Le bollette non le pagherei più col calcio. Quindi vediamo che succede".La ex Paola Di Benedetto, che è stata da poco lasciata Francesco monte, è solo un ricordo positivo: “Resto orgoglioso di aver amato per quattro anni Paola. Ma sono tanto altro e le ex non sono un problema. Argomento chiuso".