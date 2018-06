Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ora che ilè finito e l'exè fuori dalla casa,si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Durante un'intervista al settimanale Nuovo Tv ha detto di non aver gradito il fatto che Matteo abbia parlato più volte della loro storia nel programma e ha definitivamente affermato che la storia tra loroè chiusa per sempre.«Ha parlato di noi in tv per due mesi. Credo che Matteo ci abbia giocato alla fine sul nostro rapporto. Guarda dove è finito grazie alla nostra storia: dritto nella casa del Grande Fratello», afferma con decisione. Paola lascia intendere che l'ex abbia "sfruttato" la situazione per avere visibilità, ottenendola. Parole dure anche per Monte, con cui si è chiusa recenetemente la relazione nata durante l'isola dei famosi: «Quando dico basta è difficile che torni sui miei passi. Non mi piacciono le minestre riscaldate perché tanto poi i problemi ritornano. Anche se non si dovrebbe mai dire mai nella vita», ma poi affonda: «l’uomo che vuole stare al mio fianco non deve avere dubbi, deve volermi con tutto se stesso, deve esserne convinto, se non lo è preferisco restare da sola».Oggi Paola è single e dopo le recenti delusioni ha ammesso di voler restare a lungo sola: «Al momento il mio cuore è chiuso e ho anche buttato via la chiave. Non so quando sarò pronta a riaprirlo».