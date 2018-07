GF, Lucia Orlando e Filippo Contri coccole hot al mare prima della convivenza

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OSTIA – “A settembre finirò i lavori in casa mia e sicuramente non ci andrò a vivere da solo: le valigie di Lucia verranno con me”, dopo la convivenza nella casa del, dov’è nato l’amore,sono pronti ad affrontare la stessa prova nella vita reale, come ha fatto sapere lo stesso ex recluso.Idea condivisa da Lucia: “C’è tanta voglia di stare insieme – ha fatto sapere a “Vero” – La convivenza? Chissà, in fondo lo abbiamo già fatto per 50 giorni al Grande Fratello”.Durante il reality Lucia ha deciso che non ci sarebbe stata intimità col suo nuovo fidanzato e così è stato, ora però i due sembrano voler recuperare, come dimostrano le foto pubblicate dalla rivista che li vedono “coccolarsi” sotto l’obbiettivo del paparazzo…