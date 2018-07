Guardiamoci le spalle 🕶 Un post condiviso da Filippo Contri (@filippocontri88) in data: Lug 2, 2018 at 3:06 PDT

ROMA - “Per entrare al Grande Fratello ho chiesto un’aspettativa. A settembre, però, dovrò decidere se tornare a lavoro oppure se seguire i miei sogni. Vorrei lavorare nel cinema”, dopo il Grande Fratello Filippo Contri spera di rimanere nel mondo dello spettacolo: “Mi piacerebbe diventare un attore. Vedrò che cosa fare, ho molta fede e sono sicuro che qualcosa succederà”.Il duo percorso intanto lo sta facendo a fianco di Lucia Orlando , conosciuta nella casa di Cinecittà: “Con Lucia abbiamo iniziato a convivere e a prendere lezioni di recitazione. Vedremo come andranno le cose. Mi sono arrivate delle proposte, ma non ho certezze”. E proprio sul piede ha tatuato in nome “Lucia”:” “Lucia è sia il nome della mia fidanzata, sia quello di mia madre – ha fatto sapere a “DiPiù” - Ognuno può pensare quello che vuole, la verità è che io al Grande Fratello ho fatto l’esperienza più travolgente della mia vita.Fra quelle quattro mura avevo al mio fianco solo Lucia, che oggi vive con me, e lei c’era nei giorni belli e anche in quelli in cui avrei voluto scappare. Lucia, quindi, merita un tatuaggio perché è il nome più importante della mia vita. Ripeto: quello della mia fidanzata e anche quello di mia mamma, che mi ha cresciuto e ha contribuito a farmi diventare l’uomo che sono”.