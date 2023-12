Francesca Cipriani: «Grande Fratello? Ci tornerei per la terza volta ma solo in coppia»

di Redazione web

Francesca Cipriani ha partecipato per ben due volte al Grande Fratello: la sua prima esperienza, che è anche quella che le ha regalato la notorietà, risale al 2006 mentre la seconda, più recente, risale al 2021. In una recente intervista, l'ex gieffina che, ora, è felicemente sposata con il suo Alessandro, non ha nascosto che si butterebbe volentieri in una nuova avventura all'interno della casa più spiata d'Italia ma solo a una condizione.

L'intervista di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha rilasciato una recente intervista a Tag24 in cui ha parlato del Grande Fratello: «Da ex concorrente del Gf nip e poi vip resto sempre una grande affezionata del reality. Di questa edizione mi è simpatica Grecia Colmenares perché ho avuto modo di conoscerla all’Isola dei Famosi ed è solare e simpatica. Di Massimiliano Varrese, invece, se ne sta parlando molto in questi giorni, non usa un bel linguaggio e non ha dei buoni comportamenti da prendere come esempio». Francesca, poi, ha aggiunto che potrebbe pensare di partecipare al Grande Fratello solo se con lei ci fosse anche Alessandro: «Mi piacerebbe fare un reality insieme a mio marito, anche il Gf perché no. Credo che sarebbe davvero molto divertente. Prossimamente sarò ospite in un programma comico su discovery e ho altri progetti in ballo che spero vadano in porto».

Francesca Cipriani mamma

Francesca Cipriani, poi, ha parlato dei suoi piani futuri e uno dei suoi sogni, come già rivelato in passato, sarebbe quello di diventare mamma: «Io e Alessandro speriamo di diventare presto genitori, saremmo entrambi super. Penso che sarò una mamma premurosa, attenta e coccolona.

