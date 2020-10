Elisabetta Gregoraci, parla l'ex Francesco Bettuzzi: «Fra di noi l'ombra di Flavio Briatore, ero insofferente e ci siamo lasciati»

Mentre Elisabetta Gregoraci è reclusa al Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato Francesco Bettuzzi dà qualche particolare sulla loro passata relazione. Una love story durata tre anni, vissuta in gran segreto e finita anche per l’ombra dell’ex marito di Elisabetta, Flavio Briatore.

Quella con Bettuzzi è l’unica storia “ufficiale” che ha avuto Elisabetta dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto – ha fatto sapere in un’interivsta a “Chi”, in edicola domani 14 ottobre - ma la presenza dell'ex marito Briatore c'era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.

Tra loro non c’è più nulla (“L'amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme”) e si augura la sua felicità, anche a fianco del compagno di reclusione Pierpaolo Pretelli: “La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”.

