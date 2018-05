Simone Coccia dice no al Grande Fratello e fa infuriare tutti: minacce da Filippo

Sabato 26 Maggio 2018

Nuovi guai perl'ex concorrente delsqualificato in seguito all'aggressione verbale ai danni diIl ragazzo di origini senegalesi è stato penalizzato anche nella vita privata: dapprima costretto al ricovero e ora sull'orlo del licenziamento.Secondo alcune indiscrezioni di Bollicine Vip i datori di lavoro, che lo avevano messo in aspettativa per tutta la durata del reality, non sarebbero disposti a riassumerlo a causa dei suoi comportamenti violenti in trasmissione. Tutta colpa, dunque, dello scontro avvenuto con la spagnola che lo ha costretto ad abbandonare il gioco dopo sole due settimane.Un periodo difficile per Baye Dame, che recentemente sarebbe stato vittima anche di un'aggressione . Pare sia stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Per questo motivo avrebbe indossato dei vistosi copricapi nelle sue ultime apparizioni. Dal ragazzo nessuna dichiarazione in merito.