Antonella Fiordalisi e la frase sullo psicologo che infastidisce: la scena del Gf Vip

Nella casa del Gf Vip Antonella Fiordelisi, per difendersi dalle accuse dei suoi coinquilini, ha detto: «Andate da uno psicologo quando uscite da qua... Io non ho bisogno, non ci sono mai andata».

La frase non è piaciuta. «È gravissimo che una persona nel 2023 ancora pensi che andare dallo psicologo è per malati, in più una laureata come si definisce lei. Dovrebbe vergognarsi, perché è per colpa di gente che la pensa così che le nuove generazioni ancora credono questo», ha commentato un utente su Twitter.

«Andare dallo psicologo è l’ultima cosa di cui vergognarsi»

«Ad Antonella dovete mandare un aereo dove le spiegate che andare dallo psicologo è l’ultima cosa di cui vergognarsi, forse questo alla facoltà della Vita non glielo hanno spiegato», ha commentato qualcun altro.

«Purtroppo il tema della salute mentale dev'essere sempre messo sotto i piedi. Quanta ignoranza. Eppure le farebbe così bene andare da uno psicologo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 13:10

