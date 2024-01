Anita Olivieri, "premonizione" sulla puntata: «Ho il terrore». Sorge il dubbio: informata in confessionale?

La puntata del Grande Fratello di stasera, 8 gennaio 2024, è una delle più attese di sempre. Infatti, dopo l'uscita di Beatrice Luzzi a causa della morte del papà, potrebbe essere arrivato il momento in cui verranno presi alcuni provvedimenti nei confronti dei concorrenti in gioco nella casa più spiata d'Italia, in particolare di Anita Olivieri e tutti coloro che si sono espressi in una maniera considerata irrispettosa sulla vicenda.





Gaffe al Gf, lasciano il microfono aperto in regia e i concorrenti sentono tutto: le parole su Anita

La paura di Anita Olivieri

Forse è proprio per questo motivo che Anita Olivieri ha parlato di una infausta premonizione e addirittura di 'terrore'. Ma cosa starà mai facendo così paura alla concorrente del Grande Fratello? Cosa si nasconde dietro questa 'premonizione'? E perché non convince i telespettatori?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA