Valentina Ferragni in piscina con gli stivali. Pioggia di critiche: «Cosa fare per mettersi in mostra, incredibile»

Le vacanze d'amore di Valentina Ferragni in una location da sogno (Ibiza) continuano. La sorella di Chiara Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato un post con alcune foto in cui si mostra in pieno relax in piscina con un outfit super estivo: l'influencer infatti, indossa un vestitino midi con colori estivi (arancione e fucsia) e degli stivali. Tuttavia, a causa di questo post Instagram Valentina Ferragni è finita nuovamente sotto al mirino delle critiche di alcuni hater. Andiamo a scoprire nel dettaglio il motivo.

Il post che Valentina Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha ricevuto molte critiche. Il motivo? Gli stivali. «Gli stivali con 50 gradi all'ombra. Ma per cortesia», ha scritto un hater. E ancora: «Cosa si fa per avere un po' di visibilità». «Comunque gli stivali in piscina non si possono proprio vedere. Sei assurda e poi, il vestito è trasparente. Non vedi?», ha scritto ancora un altro hater.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 21:13

