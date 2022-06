Fedez e la tenera battaglia con Vittoria: «Se sentite bene alla fine lo dice»

«La vita senza amore dimmi tu che vita è», canta Fedez in quello che si può già definire senza timore il tormentone dell'estate. La dolce vita (con Tananai e Mara Sattei) suona in radio e il rapper si gode quella di casa sua. All'indomani della pubblicazione di alcuni stralci audio registrati nel momento della scoperta del tumore in cui confessa al proprio psicologo di aver paura della morte e che i suoi figli possano dimenticarlo, archiviata la malattia è ora un'altra la sfida che lo attende. Far pronunciare "papà" alla piccola Vittoria.

Fedez è un padre giocherellone e dispensatore di coccole, eppure la bambina - 14 mesi - al momento ha "voce" solo per mamma Chiara Ferragni, e la magica parolina tanto agognata stenta ad arrivare. Anzi, sembra quasi che la "teppista" (è lo stesso papà a chiamarla così) si diverta a prendere il giro il papà continuandolo a chiamare "mamma".

I simpatici tentativi di papà Federico sono stati immortalati in diversi video pubblicati su Instagram, sia in un post sia nelle ultime storie. «Se sentite bene alla fine dice papà (non è vero)», scrive Fedez in uno degli ultimi video mentre la Vitto si allontana in braccio alla Ferragni. La questione è talmente sentita, che è stato anche creato un meme per l'occasione. Ma i fan non hanno dubbi: «Non dirà ancora PAPÀ , ma ti ama alla follia». E come potrebbe essere il contrario.

