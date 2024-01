Fedez, proposta a Vittoria durante i giochi: «Ti regalo la bambola di Lino Banfi». E l'attore risponde così

Nelle ultime ore sembra che ai fan di Fedez e Chiara Ferragni non sia sfuggito un dettaglio: di recente Fedez ha pubblicato delle stories nelle quali stava giocando assieme a Leone e Vittoria. A un certo punto è spuntata una battuta dedicata al celebre attore Lino Banfi. Il rapper, infatti, ha detto alla figlia: «Amore, basta Elsa, adesso al suo posto ti regalo una bambola di Lino Banfi». Il rapper è stato criticato per la battuta, ma ha anche provocato tante risate tra il pubblico della piattaforma X.





La risposta di Lino Banfi

In particolare è arrivata la risposta di Lino Banfi.

Sembra che l'attore non si sia offeso per le parole di Fedez, tutt'altro. Possiamo dire che ultimamente le vicende che stanno scuotendo casa Ferragnez siano abbastanza pesanti, ma questo botta e risposta con Lino Banfi non fa parte di quelle vicende e si è trattato di un bel momento che ha rallegrato i protagonisti della faccenda... e non solo.

Infatti, sembra che tantissime persone abbiano detto la loro a riguardo: «Finalmente un po' di allegria, cavolo!», «Fedez e Lino Banfi gate». Oppure: «Lino Banfi che sta al gioco è il massimo», «Grande Lino!». Ecco, Lino Banfi ha dimostrato quanto effettivamente sappia stare al gioco. Ed è forse questo quello che in molti utenti hanno notato. E, soprattutto, apprezzato. Staremo a vedere come si concluderà la questione!

