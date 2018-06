Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – E’ rottura definitiva frae la sua “creatura”,. Da tempo si parla di una separazione artistica (e legale, visto che sarebbero ricorsi agli avvocati) fra i due e gli indizi sono tanti. A parte scomparire e non seguirsi sui rispettivi social, Rovazzi non ha fatto gli auguri all’ex amico e alla compagna Chiara Ferragni per la nascita di Leone.Assente anche al concerto che segna la fine del sodalizio artistico fra J-Ax e Fedex: “Non una dedica, un like o un video postato - svelano le "Chicche di gossip di "Chi" - In occasione del concerto degli ex amici e colleghi Fedez e J-Ax, a San Siro, Fabio Rovazzi si è mostrato sempre più lontano dai suoi talent scout.Come avevamo anticipato su “Chi”, la rottura è netta. Rovazzi, inoltre, ha smesso di seguire Fedez sui social, ma sulla sua pagina Facebook c’è ancora il nome dell’etichetta dei due rapper, la Newtopia. Una disputa che troverà soluzione, presto, nelle aule legali”.