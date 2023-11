Chiara Ferragni, Fedez e la reazione con la piccola Vittoria: «Mi hai spezzato il cuore»

di Alessia Di Fiore

Fedez ha il cuore spezzato... e l'artefice di questa sofferenza non è la moglie Chiara Ferragni, bensì la piccola Vittoria.

A quanto sembrerebbe dalle stories Instagram del rapper, la figlia Vitto si è categoricamente rifiutata di codividere il suo ovetto di cioccolato, nonostante le implorazioni di Fedez e gli incoraggiamenti di mamma Chiara.

Le parole di Fedez sui social

«Hai mangiato tutto l' ovetto, e per il papà? Niente? Un po' di amore, ce l' hai per il papà?», il rifiuto di Vittoria lo spiazza e a Fedez si spezza il cuoricino, poi prova a corromperla con dell'altra cioccolata in cambio di amore, ma non funziona proprio. Fedez, che di affetto non ne ha ricevuto, deve comunque cedere l'ovetto alla figlia.

Guai mettersi tra Vittoria e il suo dolcetto. Ormai la piccola di casa Ferragnez è la protagonista assoluta nei social di Fedez e Chiara Ferragni: mentre il piccolo Leone latita...

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA