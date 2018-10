Fedez mostra la sua nuova Lamborghini su Instagram. E Chiara Ferragni reagisce così

Domenica 21 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha compiuto da pochi giorni 29 anni e si è concesso un regalo che non poteva passare inosservato. Con i followers su Instagram ha condiviso il momento in cui è andato ad acquistare e ritirare unanuova di zecca. Nelle stories anche la reazione della moglie«È bellissima». E Fedez sottolinea che lei gli avrebbe chiesto in dono l'auto vecchia.Si tratta di un'auto sportiva bellissima e dotata di ogni comfort. Lo stesso cantante ne mostra la bellezza e, pieno di orgoglio, toglie il telo di copertura. Poco prima Chiara Ferragni gli aveva Un regalo ovviamente non proprio economico, ma assolutamente degno dello stile di vita dei Ferragnez, che sono da poco tornati a Milano dopo qualche settimana negli Stati Uniti.Fedez, intanto, prepara il suo tour. Le date ufficiali sono già uscite e ogni giorno invita i fan ad accaparrarsi i biglietti. «Le date sono poche, cominciate la prevendita. Poi non dite che non vi ho avvisato», le parole dell'artista.