Fedez, il gesto di Vittoria “sconvolge” il rapper: ecco cosa ha fatto

«Tutto il papà», scrive Fedez divertito di fronte alla figlia Vittoria che fa un gesto chiaro e diretto a lui. Avvolta nel suo piumino rosa, con sciarpa e cappello, la secondogenita dei Ferragnez ha rivolto al padre il dito medio, scatenando l'ironia del rapper. Un gesto poco educato, che il padre ha voluto rimarcare scherzandoci su. Ed ecco che su Instagram Fedez ha pubblicato una foto della piccola in una story, scrivendo che è simile a lui.

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez ormai cresce sempre di più e i genitori non si risparmiano in sketch divertenti da mostrare ai followers.

Il fenomeno

Idem per il primogenito Leone che ora va a scuola e stupisce entrambi i genitori super social. A dirlo non sono Chiara Ferragni e Fedez, ma le maestre di scuola del bambino che, a 4 anni, è già un piccolo fenomeno in inglese e ha un ottimo rapporto con la classe. Infatti, all'asilo del figlio, le maestre hanno comunicato a Chiara e Fedez l'andamento scolastico del piccolo, generando stupore. Come hanno raccontato loro stessi su Instagram: «Siamo andati a fare l'incontro con le maestre a scuola di Leone e ci hanno descritto un altro bambino» esordisce il cantante, accanto alla moglie. «Un bambino che non è il nostro – conferma l'influencer –: il più educato di tutti, bravissimo».

