Chiara Ferragni e Fedez, sabato sera travolgente: il balletto scatena i social. «Chiamateci per feste e sagre»

«Sabato sera pazzerello» per i coniugi più social al mondo. Anche stavolta, i Ferragnez hanno regalato risate ai follower con balletti tiktok da risate assicurate. Prima frontalmente, poi di profilo: Fedez e Chiara Ferragni cercano di essere coordinati e riproducono un balletto insieme davanti al cellulare. Ma anche se l'esito non è proprio quello sperato, i due si divertono comunque.

Non è una novità che Fedez sia richiesto dalla moglie per i suoi amati balletti. Spesso in passato hanno mostrato le loro doti, poco sviluppate, di ballerini, divertendo i milioni di follower. Basti guardare lo sguardo di Fedez, concentrato e teso, per sorridere. «Se cercate ballerini per feste, spettacoli di paese o sagre» scrive su Instagram Fedez.

L'ironia

Dopo il sabato sera da urlo, l'ironia non finisce. Infatti, questa mattina, Chiara Ferragni ha teso uno scherzo al marito. Dopo essersi appostata per qualche secondo dietro un muro in casa, Fedez ha cominciato a chiamare la moglie che non vedeva più in salotto. Ed ecco che, dopo ripetuti richiami, Chiara sbuca e fa spaventare il rapper. «Che simpatica mia moglie» commenta Fedez su Instagram.

E gli scherzi non finiscono. Nel corso della mattinata, Fedez ha cercato di far spaventare la moglie più volte, ma il risultato è un «Epic fail». Prima in cucina, poi in camera da letto: gli scherzi di Fedez sono un flop totale e lui stesso ci ride su. Poi c'è uno scambio di ruoli e la maschera da mostro passa a Chiara: «Bella amore, un nuovo make up?» chiede Fedez ironizzando.

