Fedez in «crisi di mezza età»: il cambio di look stupisce tutti. Ecco cosa ha fatto

Aria di cambiamento per Fedez? Sembrerebbe di sì. Il seguitissimo rapper ha pubblicato una story su Instagram: «Siccome sono in piena crisi di mezza età... oggi faccio un cambio look pazzerello». A cosa starà allundendo? un nuovo tattoo o un nuovo taglio di capelli? In realtà, Fedez usa un filtro per cancellarsi i connotati del viso e "le rughe" e ringiovanire di qualche anno. Ecco che così torna indietro nel tempo alla giovinezza ormai andata.

I fan più attenti sanno che Fedez ironizza molto e condivide momenti di ilarità col suo pubblico. Succede spesso sia con la moglie Chiara, sia con i figli Leo e Vitto.

L'ironia

L'ironia di Fedez non è una novità. E proprio di recente, il rapper e sua moglie hanno scherzato sul colloquio con le maestre di Leo. A 4 anni, Leone è già un piccolo fenomeno in inglese e ha un ottimo rapporto con la classe tanto che, quando i Ferragnez sono andati all'asilo del figlio per un colloquio con le maestre sono rimasti «sotto shock». «Siamo andati a fare l'incontro con le maestre a scuola di Leone e ci hanno descritto un altro bambino» esordisce il cantante, accanto alla moglie. «Un bambino che non è il nostro – conferma l'influencer –: il più educato di tutti, bravissimo e parla un inglese da paura».

