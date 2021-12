Chiara Ferragni, Fedez e la confessione choc a The Ferragnez: «Il mio dentista era un pedofilo. Poi si è ucciso»

Da ieri su Amazon Prime Video è possibile sapere tutto, ma proprio tutto sulla vita dei The Ferragnez. Partita con il botto la docu-serie che vede protagonisti Chiara Ferragni e Fedez e la loro famiglia da ieri non si parla di altro. Tra i continui rimpalli di influencer, calciatori e showgirl che postano i video di loro "impegnati" nel seguire la serie i follower si stanno divorando i 5 primi episodi di quello che promette essere un vero e proprio documentario della vita coniugale della coppia più social d'Italia. Problemi annessi.

È così che viene sdoganata la terapia di coppia come soluzione necessaria per affrontare le incomprensioni caratteriali di ognuno. E cadono le maschere. Nel quarto episodio “In your shoes” è Federico a rivelare un fatto molto importante che ha segnato la sua vita. Durante le sedute di coppia emerge un Fedez corazzato con il mondo esterno ma di una dolcezza disarmante.

Fedez, il racconto nella docu-serie

A sviscerarne le motivazioni è il rapper stesso: «Da piccolo sono successe delle cose in cui non avevo il controllo delle situazioni. Questo ha portato la mia psiche alla paura, alla paranoia ossessiva di perdere il controllo». Così il cantante racconta che da piccolo si è imbattuto in un dentista che ha poi scoperto essere un pedofilo. Nessuna violenza per lui, ma la notizia lo sconvolse. «Io avevo un dentista pedofilo. Andavo alle elementari. Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta sopra le mutande dei bambini. A me la metteva sotto. A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista. E lui non c'era». Che quel medico fosse un pedofilo, i genitori di Federico lo scoprirono seguendo il telegiornale. «L'uomo, poi, si è tolto la vita»

