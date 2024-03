Fedez, il tour in ufficio con Vittoria e Leone: «Papà è vecchio». La famiglia riunita

di Alessia Di Fiore

Fedez e Chiara Ferragni, dopo la crisi matrimoniale e la separazione della coppia dalla casa di Citylife a Milano il rapper passa molto spesso i pomeriggi insieme ai figli Vittoria e Leone. Non finisce a Rozzano la gita sul viale dei ricordi di Fedez, che oggi pomeriggio ha deciso di portare i suoi figli nel suo nuovo ufficio per un piccolo tour.

Durante la visita il rapper si ferma a osservare alcuni dei suoi premi, uno dei quali risalente al 2013. «Quello è il mio primo disco d'oro uscito oggi 11 anni fa», spiega Fedez a Leone, che resta interdetto dalla data.

Fedez e il tour con i figli in ufficio

«Papà è vecchio», risponde scherzosamente il musicista, poi si spostano nel suo studio di registrazione dove il rapper colleziona particolari giochi con cui i bambini iniziano a divertirsi. Ad accompagnare Vittoria e Leone in quest simpatico tour, non c'è però solo Fedez: anche i nonni Franco e Annamaria si sono uniti alla famiglia per visitare il luogo di lavoro del figlio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA