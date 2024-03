Gli influencer incontrano l'Agcom, da Fedez a Pirrone e ClioMakeUp: meeting sulle nuove regole per i social. Focus anche sui minori

di Valerio Salviani

Gli influencer incontrano l'Agcom. Da Fedez a Riccardo Pirrone, Casa Surace e ClioMakeUp, gli operatori dei social a rapporto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per un tavolo tecnico al quale hanno partecipato circa 70 persone e nel quale si è discusso le nuove linee guida e regolamentazioni di lavoro, innescate dal caso Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni, ma sulle quali l'ente lavorava da tempo.

Agcom-influencer: incontro

Quello del 5 marzo, che si è tenuto in videocall, è un primo incontro tra l'Agcom e gli influencer, al quale ne seguiranno degli altri. Fedez in rappresentanza della sua agenzia Doom, Riccardo Pirrone in qualità di presidente dell'Associazione nazionale dei Social Media Manager, ma anche ClioMakeUp e il collettivo di Casa Surace, hanno ascoltato le nuove regolamentazioni per operare sui social, che l'Agcom ha diviso in quattro categorie: pubblicità e segnaletica, tutela dei minori e diritti della persona, soglie e pubblicazione dell'elenco, modalità di segnalazione all'Autorità.

Focus sui minori

In particolare, il focus sui diritti dei minori ha riguardato l'esposizione sui social e la creazione di contenuti che possano essere potenzialmente nocivi per giovani. Gli influencer devono seguire le norme in tema di tutela dei minori «assicurando di non pubblicare contenuti gravemente nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori» e adottando «meccanismi di segnalazione conformi alle disposizioni». Solo le prime linee guida, di un dialogo che si è aperto di recente ma sul quale l'Agcom sta investendo e che avrà nuovi capitoli. Il termine ultimo per la presentazione delle nuove regole è fissato per il 3 luglio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 14:14

