Chiara Ferragni da Fabio Fazio, la reazione di mamma e sorelle all'intervista: il gesto che fa discutere

Finalmente è arrivata l'ospitata di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio sul NOVE. Andata in onda domenica 3 marzo, la celebre influencer ha parlato praticamente di tutti gli argomenti scottanti che la riguardano: dalla separazione con Fedez al terribile caso del pandoro gate, non ha tralasciato praticamente niente.

Chiara Ferragni: «Con Fedez mi sento, ci vogliamo bene: i conti non sono chiusi. In questi mesi l'odio mi ha travolto». L'influencer a Che Tempo Che Fa

La reazioni della famiglia di Chiara Ferragni

Quello che però sta facendo discutere sono le reazioni della mamma di Chiara, Marina Di Guardo, nonché delle sorelle Valentina e Francesca.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, Per gentile concessione di Discovery. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it); music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA