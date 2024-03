Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa: «Fedez? Questa è una crisi un po' più forte, vediamo...»

Ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa', Chiara Ferragni ha parlato del delicato momento che sta vivendo con il marito Fedez. I due non vivono più insieme da alcuni giorni. «Momento di allontaneamento con Federico? Vediamo, non so», ha dichiarato l'influencer. «Dietro qualsiasi mossa io faccio si pensa che ci sia un pool di esperti, non è così. Non è una strategia. Non c'è dfferenza tra mondo reale e virtuale».

Il rapporto con Fedez

Poi ha aggiunto: «Federico era molto simile a me, quando ci siamo incontrati è stato un botto. Io continuerò a fare così, è il mio modo di raccontare me stessa. Con Federico ci sentiamo, è un periodo di crisi, lo abbiamo avuto anche in passato, questa è una crisi un po' più forte, vediamo», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 00:41

