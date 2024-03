Fedez a Pomeriggio 5: «Il mio matrimonio? La gente si appassioni a qualcos'altro, anche se sono stato un pornografo della mia vita»

Fedez torna a battibeccare con i giornalisti. Dopo la "pace" con Pomeriggio 5, sancita dal corno portafortuna regalato dall'inviato della trasmissione al rapper, il marito di Chiara Ferragni se l'è presa nuovamente con Michel Dessì. Nel corso della trasmissione condotta da Myrta Merlino, è andato in onda un servizio in cui il rapper prende in giro il giornalista che lo aspettava sotto casa, riservando parole non proprio al miele anche verso tutti coloro che in questi anni hanno seguito con assiduità la sua vita familiare sui social.