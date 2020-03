Fedez e Chiara Ferragni, ricomincia la diretta dal balcone dopo lo stop: «Ci sarà un ospite speciale...»

Durante l’emergenza coronavirus Fedez e Chiara Ferragni, raccolta fondi a parte, hanno allietato i pomeriggi degli italiani con le dirette Instagram dal balcone della loro casa a Milano. Fedez, oltre ai concerti in terrazza, ha intrattenuto i follower anche con collegamenti con cantanti come Andrea Bocelli, Francesca Michielin ed Emma Marrone.

A seguito delle numerose vittime del virus però, per rispetto, la coppia aveva deciso di interrompere momentaneamente l’iniziativa e prendersi qualche giorno di pausa. Ora i due hanno deciso di ricominciare con l’intrattenimento e Chiara ha dato l’annuncio sul social: “Oggi alle sei ricominciano le dirette dal balcone – ha fatto sapere ai fan sulla rete - quindi seguite l’account di Fede perché ci sarà anche un ospite molto speciale…”. L’ospite è stato poi svelato nelle stories: è Arisa (definita "la voce pop più bella d'Italia") e Fedez ha promesso di aver già preparato una scaletta speciale per l’avvenimento...



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 19:33

