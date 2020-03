Uno stop alle dirette Instagram per Fedez. Il cantante, produttore, giudice tv e marito di Chiara Ferragni infatti, dopo la grande presenza sui social negli ultimi giorni, ha deciso di bloccare temporaneamente il contatto con i numerosi follower per rispetto alle numerose vittime del coronavirus.



La notizia arriva proprio dal suo account, dove dalle stories di Instagram ha scritto: “Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa”. Un piccolo break dopo il successo delle suo precedente apparizioni, con concerti dalla terrazza della sua abitazione e collegamenti video con artisti colleghi come Andrea Bocelli, Emma Marrone e Francesca Michelin.



La scelta di Fedez arriva dopo un altro accorato appello, quello di Beppe Fiorello che ha chiesto “Anche solo un giorno di lutto nazionale. Un minuto di silenzio per ogni morto? Calcolate quanto tempo dovremmo stare zitti".



