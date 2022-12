Fedez saluta il 2022, il post commovente: «Anno complesso ma di insegnamento». Un solo rammarico

di Redazione web

Fedez ha vissuto un anno complesso: il cantante infatti, ha dovuto affrontare un tumore e tutto il periodo di recupero che ne è conseguito. Il rapper ha deciso di raccogliere in un commovente video tutti i momenti difficili che ha passato.

Il 2022 di Fedez

Fedez nel suo post Instagram ha salutato il 2022 e ha spiegato che l'unica cosa che vuole è essere presente per i propri figli e la propria famiglia. La didascalia del video recita così: «Ciao 2022, sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento.



Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua».

Papà presente

Fedez sui social mostra molto spesso scene di vita quotidiana con i suoi due bambini, Leone e Vittoria. Il rapper è davvero molto presente con i suoi figli che lo amano profondamente.

