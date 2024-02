Chiara Ferragni, weekend in Liguria senza Fedez: ma qualcosa (o qualcuno) fa pensare a lui

di Alessia Di Fiore

Voglia di serenità: sembrerebbe essere le nuova prerogativa delle celebrità in questo periodo, e Chiara Ferragni è una di loro. L'influencer si è infatti recata in Liguria per un weekend fuori porta insieme alla migliore amica Veronica Ferraro e i figli Vittoria e Leone, e questa mattina le hanno raggiunte anche mamma Marina e la sorella di Chiara, Valentina.

Weekend in Liguria di Chiara Ferragni

Un weekend quasi del tutto al femminile a godersi un po' di sole, mare e il calore familiare di cui l'influencer ha bisogno in questo periodo. Manca all'appello Fedez, che è rimasto a casa per festeggiare il compleanno del padre, Franco Lucia. Ma come mai per un'occasione così speciale, gli altri membri della famiglia non hanno partecipato? Molti sospettano che tra i due sia in atto una crisi coniugale, non è passato inosservato che questo non sia l'unico weekend che hanno trascorso separati.

Ma qualcosa che ricorda Fedez c'è, o meglio qualcuno.

A concludere il weekend, una serie di foto che ritraggono Chiara in compagnia delle persone a lei più care e, come ciliegina sulla torta, una bella dedica indirizzata alla famiglia, ai figli e agli amici.

«Ringrazio la mia vita per i miei bambini», scrive l'influnecer sotto una foto che la mostra abbracciata ai suoi bambini, poi un altro scatto che comprende tutto il gruppo, e la dedica continua: «E per la famiglia e i buoni amici che restano al tuo fianco».

Nonostante le belle parole, il pubblico non ha potuto non sospettare di una frecciatina indirizzata a coloro che, dopo lo scandalo che ha coinvolto l'influencer, le abbiano voltato le spalle.

