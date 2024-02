Fedez, il compleanno di papà Franco Lucia senza Chiara Ferragni: la foto sorprende i fan

di Alessia Di Fiore

I Ferragnez si separano... ma solo per il weekend. Mentre Chiara Ferragni è in Liguria per trascorrere un po' di tempo con la famiglia e gli amici, Fedez è rimasto a casa in occasione di un compleanno speciale. Oggi il papà, Franco Lucia, compie 64 anni e tutta la famiglia si è riunita per festeggiarlo, anche se all'appello sembrano mancare proprio la moglie del rapper e i nipotini Vittoria e Leone, fuori città con la mamma.

Nelle foto postate sui social, il rapper sembrerebbe essere sereno di passare del tempo con la sua famiglia, d'altronde è risaputo che non ami trascorrere i weekend fuori città e che sia più incline alla vita casalinga, il pubblico però inizia a nutrire forti sospetti, anche perchè non è il primo weekend che la coppia passa separata dividendosi i figli.

Aria di crisi? Si chiedono in molti. L'assenza di Chiara al compleanno del suocero non è passata inosservata, la coppia almeno nelle occasioni speciali era solita festeggiare insieme e unita.

Anche sui social, i Ferragnez non si mostrano più insieme come un tempo, non ci sono conferme di una crisi, per ora solo supposizioni, ma si attendono aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 18:30

