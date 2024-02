Fedez: «In Italia non si trovano i farmaci salvavita per i malati di tumore. Anche io ero un paziente oncologico, che sta succedendo?»

Antibiotici e antipiretici come ibuprofene e paracetamolo, ma anche antiepilettici, antipertensivi e antitumorali. Tra i casi di Covid-19 e il boom dell'influenza stagionale, vari tipi di medicinali comuni in Italia sono diventati quasi introvabili. L’ultimo bollettino dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) riporta la carenza di oltre tremila farmaci. Sul tema è intervenuto Fedez - rivolgendosi dal suo profilo Instagram direttamente al ministero della Salute - deciso a fare il possibile migliorare questa situazione in Italia.