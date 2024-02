Chiara Ferragni, mamma Marina Di Guardo non l'abbandona nella tempesta: «Con te, sempre»

di Redazione web

Chiara Ferragni e la mamma Marina Di Guardo sono davvero molto legate: le prime fan l'una dell'altra. L'influencer, ad esempio, quando posta qualche nuova foto o reel, ha sempre il supporto della scrittrice che lascia spesso messaggi o commenti teneri e d'incoraggiamento alla figlia, così come alle sorelle, Valentina e Francesca. Chiara non sta vivendo un periodo semplice a causa delle vicende giudiziarie che l'hanno vista coinvolta ma con lei c'è sempre Marina.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è spesso insieme a mamma Marina Di Guardo: le due si ritrovano a casa, a ristorante per pranzi o cene o anche al parco con Leone e Vittoria. Anche nelle scorse ore, l'influencer e la scrittrice si sono viste e sicuramente per l'imprenditrice è stata una bella giornata perché con lei c'era la persona che non la lascerà mai sola. Chiara si è scattata un selfie con Marina e, poi, ha scritto: «Non c'è niente come l'amore della mamma». Poi, Marina ha postato un'altra storia nel proprio profilo Instagram in cui mostra la sua mano e quella della figlia intracciate e scrive: «Con te, sempre», aggiungendo un cuoricino rosa.

Marina ha sempre difeso a spada tratta Chiara e lo sta facendo anche adesso che non sta vivendo un periodo semplice: infatti, sembrerebbe che quando qualche hater lascia commenti al veleno sotto a qualche suo post, lei li blocchi così da silenziarli definitivamente.

Chiara Ferragni su Instagram

Chiara Ferragni, dopo lo scandalo dei pandori, è tornata su Instagram in punta di piedi.

